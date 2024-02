Expeditions: A MudRunner Game: Trailer zum Valentinstag

Das MudRunner-Franchise wächst. Mit Expeditions: A MudRunner Game steht ein Ableger in den Startlöchern, der am 5. März für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und den PC erscheint. Mit einem Trailer zum gestrigen Valentinstag stimmte man ganz idyllisch auf das Spiel ein – denn wieso den Valentinstag nicht mit einer spannenden Expedition in die Natur verbringen?

Expeditions: A MudRunner Game richtet sich übrigens nicht nur an erfahrene MudRunner-Spieler. Der Ableger heißt auch Neueinsteiger herzlich willkommen, die Lust darauf haben, matschige Pfade, gefährliche Flüsse und malerische Landschaften zu erkunden und zu entdecken. Vorbestellen könnt ihr den matschigen Spaß bereits.