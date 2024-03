Expeditions: A MudRunner Game: Mit Fernglas und Drohne den Überblick behalten

Auf eurem Abenteuer in Expeditions: A MudRunner Game sorgen Fernglas und Drohne dafür, dass ihr stets den Überblick behaltet.

Wer nicht schon durch den Frühzugang auf eine wissenschaftliche Expedition gegangen ist, der startet morgen zum offiziellen Release sein Geländeabenteuer in Expeditions: A MudRunner Game.

In einem weiteren Trailer zum Spiel erfahrt ihr, wie ihr mit Fernglas und Flugdrohne schon im Vorfeld wisst, was euch auf dem unbekannten Terrain erwartet. SO könnt ihr im Voraus Routen planen und vermeidet heikle Situationen.