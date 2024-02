Expeditions: A MudRunner Game: Inhalte für Year 1 und Supreme Edition

Macht euch bereit für ein aufregendes wissenschaftliches Abenteuer!

Expeditions: A MudRunner Game, die neueste Kreation von Focus Entertainment und Saber Interactive, dem renommierten Studio hinter MudRunner und SnowRunner, präsentiert einen beeindruckenden neuen Trailer, der einen Ausblick auf alle Inhalte gibt, die euch im Jahr nach der Veröffentlichung von Expeditions: A MudRunner Game am 5. März 2024 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC erwarten.

Zusätzlich zu den Bonusinhalten und der frühzeitigen Freischaltung des Spiels erwarten Besitzer der Year 1 Edition und der Supreme Edition im Laufe des Jahres vier Seasons mit besonderen Inhalten. Jede einzelne Season bietet Zugang zu neuen Scouts und Trucks, Spezialisten mit einzigartigen Fähigkeiten, die bei jeder Mission zum Erfolg verhelfen, und noch nie dagewesenen Hightech-Tools.

Mit all diesen Fahrzeugen, Ausrüstungsgegenständen und Begleitern könnt ihr ein umfangreiches Programm an neuen Missionen bewältigen.

Mit jeder Season, die im Year 1 Pass enthalten ist, kommen Dutzende neuer Erkundungsmöglichkeiten hinzu, insgesamt also etwa über hundert.

Erforscht unbekannte Gebiete in Arizona und in den Karpaten, die von gewaltigen Erdbeben erschüttert wurden, um die Geheimnisse einer alten, verschütteten Zivilisation zu lüften.

Durchquert felsige und grüne Landschaften, aber nicht nur das! Im Year 1 geht es buchstäblich in die Tiefe. Begebt euch in geheime, vor langer Zeit verlassene Minen und Höhlen und versucht, auf diesen engen Pfaden voranzukommen. Ein Feature, das es in der Runner-Reihe noch nie zuvor gegeben hat.

Auch wenn die Year 1 Edition und die Supreme Edition spannende kostenpflichtige Inhalte enthalten, können sich Spieler auch auf kostenlose Inhalte und Updates freuen, darunter der heiß ersehnte Koop-Modus.

Egal, ob ihr eure Abenteuer lieber im kleinen Kreis oder mit bis zu vier Spielern erlebt, ihr könnt Gadgets und Informationen austauschen, euch gegenseitig helfen und gefährliche Situationen meistern. Setzt eure Werkzeuge, euren Teamgeist und euren Willen ein, um der Wissenschaft bei der Eroberung der Wildnis zu helfen.

Expeditions: A MudRunner Game wird am 5. März 2024 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen.