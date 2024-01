Die Erkundungsreise beginnt

Wir von XboxDynasty hatten die Möglichkeit vorab einen Blick auf Expeditions: A MudRunner Game zu werfen und konnten uns einige Stunden im Spiel auf dem PC austoben. Wir haben hier eine noch in der Entwicklung befindliche Version gespielt und möchten euch unsere Eindrücke zur Offroad-Simulation mitteilen.

Expedition: A MudRunner Game ist eine Offroad-Simulation, die aus dem Hause Saber Interactive kommt, die auch hinter MudRunner & SnowRunner stecken und euch auf eine wissenschaftliche Expedition mitnehmen. Im Spiel begebt ihr euch in eine weite Wildnis der trockenen Wüste und zerklüfteten Wäldern, oder zu den steilsten Bergen, die voller Schätze und Ruinen sind.

Anders als in den vorhergehenden Spielen ist es in Expeditions: A MudRunner Game nicht euer Auftrag Baumaterialien und Bauutensilien von A nach B zu fahren oder andere Fahrzeuge zu bergen, vielmehr ist es eure Aufgabe euch auf eine Forschungsmission in unbekanntem Gelände zu begeben und euren Stützpunkt zu verwalten.

Ebenso ist es eine Kernfunktion in Expeditions: A MudRunner Game einen Außenposten zu errichten und zu verwalten, über den ihr eure Fahrzeuge anpassen und auftanken könnt. Hinzu kommt noch, dass ihr für eure Expedition Spitzenexperten rekrutieren könnt, die euch neue Möglichkeiten mitteilen werden.