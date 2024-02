Dreamed Away: Pixel-Art-Indie-RPG erscheint für Xbox

Autor:, in / Dreamed Away

Der Indie-Game-Publisher Pineapple Works freut sich zusammen mit Nicolas Petton, dem französischen Entwickler von Dreamed Away, bekannt zu geben, dass das Spiel erfolgreich über die laufende Crowdfunding-Kampagne finanziert wurde.

Das Spiel wird im ersten Quartal 2025 für PC, Nintendo Switch und Xbox One & Series S/X veröffentlicht.

Dreamed Away ist ein Pixel-Art-Indie-RPG, dessen Handlung im Frankreich der 90er Jahre angesiedelt ist. In einer regnerischen Sommernacht wacht Théo in seinem Zimmer auf und stellt fest, dass seine Eltern und seine Schwester Louise verschwunden sind. Die wahre Natur der Welt liegt offen zutage. Geister und Phantome suchen Théo in den Katakomben und an anderen dunklen Orten heim, wo er nach seiner verschwundenen Schwester sucht – immer einen Schritt hinterher und scheinbar nie in der Lage, sie einzuholen.

Dreamed Away hat viele Ähnlichkeiten in Bezug auf den allgemeinen Ton, die Art Direction und das Design mit Spielen wie Earthbound, Undertale und Omori.