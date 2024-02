Expeditions: A MudRunner Game: Forschungsreise für Offroad-Enthusiasten

Schaut euch neue Spielszenen in schwierigem Gelände aus Expeditions: A MudRunner Game auf der Xbox Series X an.

Ihr liebt Forschen, wilde Natur und Offroad-Fahrzeuge? Dann könnt ihr bei Expeditions: A MudRunner Game, dem jüngsten Spross aus dem Hause Focus Entertainment und Saber Interactive, eurer Passion voll und ganz nachgehen. Plant eure Mission, rüstet euere Fahrzeuge mit der nötigen Ausrüstung aus und schon kann es losgehen.

Eure Forschungsreise führt euch in das Gebiet Little Colorado River, zum Schauplatz Grand Canyon in Arizona sowie in die bergigen Wälder der Karpaten.

Mit über 80 Missionen, die es zu erledigen gibt, habt ihr auf jeden Fall viel zu erleben und erledigen.

Mit welcher Version von Expeditions: A MudRunner Game ihr wie und wann selbst loslegen dürft, haben wir euch in diesem Artikel bereits gezeigt.

Wie das Ganze in bewegten Bildern auf der Xbox Series X aussieht, könnt ihr euch in einigen neuen Gameplay-Videos anschauen, die wir vorab für euch aufgenommen haben.

Zusätzlich könnt ihr heute Abend auch bei uns im XboxDynasty Livestream auf Twitch vorbeischauen und euch dort noch mehr Gameplay ansehen.

Expeditions: A MudRunner Game | Willkommen in Little Colorado

Expeditions: A MudRunner Game | Wertvolle Fracht – Part 2

Expeditions: A MudRunner Game | Goldfieber – Part 3

Expeditions: A MudRunner Game | Auf in den Grand Canyon – Part 4

Expeditions: A MudRunner Game | Nachts im Grand Canyon – Part 5

Expeditions: A MudRunner Game | Vom Himmel gefallen – Part 6

Expeditions: A MudRunner Game | Steingesichter in den Karpaten – Part 7

Expeditions: A MudRunner Game | Irrfahrt im Wald – Part 8

