Anzeige – Deals & Sales: Xbox 2K Sale mit erstklassigen Angeboten

Im neuen Xbox Sale warten zahlreiche Angebote, darauf von euch entdeckt zu werden. Wie gewohnt, bekommt ihr hier auf XboxDynasty alle Angebote auf einen Blick.

Die Auflistung zeigt euch zuerst das Spielcover, dann die Ersparnis in Euro, den Spielnamen, alter Preis und darunter den neuen Preis. Spiele ohne Streichpreis gibt es im Xbox Game Pass- bzw. EA Play-Abonnement.

Mit einem Klick auf den grünen Spielnamen erreicht ihr direkt das Angebot im Microsoft Store und könnt zuschlagen. Mit STRG+F am PC und euer Suchwort oder die Browser-Option „Seite durchsuchen“ am Phone, könnt ihr speziell nach bestimmten Deals oder Suchwörtern suchen. Zum Beispiel „Assassin“, und euch so durch die Angebote zappen.

XBOX 2K SALE KW07/2024

75% RABATT 2K Ball N’ Brawl-Paket Der volle Preis betrug59,99 € Neuer Preis:14,99 €

75% RABATT BioShock 2 Der volle Preis betrug19,99 € Neuer Preis:4,99 €

70% RABATT BioShock Infinite Der volle Preis betrug29,99 € Neuer Preis:8,99 €

80% RABATT BioShock: The Collection Der volle Preis betrug49,99 € Neuer Preis:9,99 €

60% RABATT Borderlands Der volle Preis betrug19,99 € Neuer Preis:7,99 €

60% RABATT Borderlands 2 Der volle Preis betrug29,99 € Neuer Preis:11,99 €

70% RABATT Borderlands 2 Season Pass Der volle Preis betrug28,49 € Neuer Preis:8,54 €

85% RABATT Borderlands 3 Der volle Preis betrug69,99 € Neuer Preis:10,49 €

67% RABATT Borderlands 3 Season Pass Bundle Der volle Preis betrug69,99 € Neuer Preis:23,09 €

75% RABATT Borderlands 3: Super Deluxe Edition Der volle Preis betrug79,99 € Neuer Preis:19,99 €

67% RABATT Borderlands Collection: Pandoras Büchse Der volle Preis betrug149,99 € Neuer Preis:49,49 €

60% RABATT Borderlands Legendary Collection Der volle Preis betrug49,99 € Neuer Preis:19,99 €

67% RABATT Borderlands: Game of the Year Edition Der volle Preis betrug29,99 € Neuer Preis:9,89 €

80% RABATT Carnival Games® Der volle Preis betrug39,99 € Neuer Preis:7,99 €

80% RABATT Duke Nukem Forever Der volle Preis betrug19,99 € Neuer Preis:3,99 €

80% RABATT Hangar 6 F&E Der volle Preis betrug4,79 € Neuer Preis:0,95 €

60% RABATT LEGO® 2K Drive Awesome Rivals Edition Der volle Preis betrug119,99 € Neuer Preis:47,99 €

67% RABATT LEGO® 2K Drive Cross-Gen Standard Edition Der volle Preis betrug69,99 € Neuer Preis:23,09 €

67% RABATT LEGO® 2K Drive für Xbox One Der volle Preis betrug59,99 € Neuer Preis:19,79 €

75% RABATT Mafia II Der volle Preis betrug29,99 € Neuer Preis:7,49 €

67% RABATT Mafia Trilogy Der volle Preis betrug59,99 € Neuer Preis:19,79 €

75% RABATT Mafia: Definitive Edition Der volle Preis betrug39,99 € Neuer Preis:9,99 €

70% RABATT Marvel’s Midnight Suns Enhanced Edition Der volle Preis betrug74,99 € Neuer Preis:22,49 €

75% RABATT Marvel’s Midnight Suns für Xbox One Der volle Preis betrug69,99 € Neuer Preis:17,49 €

75% RABATT Marvel’s Midnight Suns Legendary Edition für Xbox One Der volle Preis betrug99,99 € Neuer Preis:24,99 €

70% RABATT Marvel’s Midnight Suns Legendary Edition für Xbox Series X|S Der volle Preis betrug99,99 € Neuer Preis:29,99 €

50% RABATT Minerva’s Den Der volle Preis betrug9,49 € Neuer Preis:4,74 €

75% RABATT NBA 2K Playgrounds 2 Der volle Preis betrug29,99 € Neuer Preis:7,49 €

65% RABATT NBA 2K24 Black Mamba-Edition Der volle Preis betrug99,99 € Neuer Preis:34,99 €

75% RABATT NBA 2K24 für Xbox One Der volle Preis betrug69,99 € Neuer Preis:17,49 €

70% RABATT NBA 2K24 für Xbox Series X|S Der volle Preis betrug79,99 € Neuer Preis:23,99 €

50% RABATT New Tales from the Borderlands Der volle Preis betrug39,99 € Neuer Preis:19,99 €

75% RABATT PGA TOUR 2K23 Der volle Preis betrug69,99 € Neuer Preis:17,49 €

75% RABATT PGA TOUR 2K23 Cross-Gen Edition Der volle Preis betrug74,99 € Neuer Preis:18,74 €

67% RABATT PGA TOUR 2K23 Tiger Woods Edition Der volle Preis betrug119,99 € Neuer Preis:39,59 €

80% RABATT Prey Der volle Preis betrug19,99 € Neuer Preis:3,99 €

75% RABATT Sid Meier’s Civilization Revolution Der volle Preis betrug29,99 € Neuer Preis:7,49 €

80% RABATT Sid Meier’s Civilization VI Der volle Preis betrug29,99 € Neuer Preis:5,99 €

75% RABATT Sid Meier’s Pirates! Der volle Preis betrug9,99 € Neuer Preis:2,49 €

60% RABATT Sid Meier’s Civilization® VI Anthology Upgrade-Bundle Der volle Preis betrug49,99 € Neuer Preis:19,99 €

85% RABATT The Bureau Der volle Preis betrug19,99 € Neuer Preis:2,99 €

80% RABATT The Darkness II Der volle Preis betrug29,99 € Neuer Preis:5,99 €

75% RABATT The Quarry für Xbox One Der volle Preis betrug69,99 € Neuer Preis:17,49 €

75% RABATT The Quarry für Xbox Series X|S Der volle Preis betrug74,99 € Neuer Preis:18,74 €

50% RABATT Tiny Tinas Sturm auf die Drachenfestung: Ein einmaliges Wonderlands-Abenteuer Der volle Preis betrug9,99 € Neuer Preis:4,99 €

75% RABATT Tiny Tinas Wonderlands Der volle Preis betrug69,99 € Neuer Preis:17,49 €

75% RABATT Tiny Tinas Wonderlands: Chaotic Great Edition Der volle Preis betrug89,99 € Neuer Preis:22,49 €

75% RABATT Tiny Tinas Wonderlands: Next-Level-Edition Der volle Preis betrug74,99 € Neuer Preis:18,74 €

67% RABATT Ultimativer Upgrade Pack Der volle Preis betrug4,79 € Neuer Preis:1,58 €

67% RABATT Ultimatives Upgrade Pack 2 Der volle Preis betrug4,79 € Neuer Preis:1,58 €

80% RABATT Winterbottom Der volle Preis betrug9,49 € Neuer Preis:1,89 €

80% RABATT WWE 2K Battlegrounds Der volle Preis betrug39,99 € Neuer Preis:7,99 €

80% RABATT WWE 2K Battlegrounds Digital Deluxe Edition Der volle Preis betrug49,99 € Neuer Preis:9,99 €

65% RABATT WWE 2K23 Bad Bunny-Edition Der volle Preis betrug139,99 € Neuer Preis:48,99 €

75% RABATT WWE 2K23 Bad Bunny-Paket Der volle Preis betrug89,99 € Neuer Preis:22,49 €

67% RABATT WWE 2K23 Icon Edition Der volle Preis betrug119,99 € Neuer Preis:39,59 €

90% RABATT XCOM® 2 Collection Der volle Preis betrug89,99 € Neuer Preis:8,99 €

80% RABATT XCOM®: Enemy Within Der volle Preis betrug39,99 € Neuer Preis:7,99 €