Ubisoft: Domains für Might & Magic registriert

Ein neuer Might & Magic-Titel aus dem Hause Ubisoft könnte sich anbahnen. Darauf lässt jedenfalls schließen, was X/Twitter-Nutzer Kurakasis entdeckte. Demnach hat sich Ubisoft im vergangenen Monat die Domains mightandmagicfates.com und might-and-magic-fates.com gesichert.

Wenngleich ein neuer Titel trotz dieser Domain-Registrierung nach wie vor ins Reich der Spekulationen gehört, gab es zuletzt mehrere Hinweise darauf, dass sich das Unternehmen in besagtes Fantasy-Reich stürzen möchte.

So schrieb Ubisoft Shanghai etwa mehrere Stellen aus, aus denen hervorging, dass das Studio ein neues Might-&-Magic-AAA-Spiel entwickelt. Gesucht wurde unter anderem etwa ein World Director, von dem erwartet wird, dass er oder sie die nötige Erfahrung mitbringt, ein Open-World-Spiel zu entwickeln.

Die Geschichte von Might & Magic reicht bis ins Jahr 1986 zurück. Damals erschien Might and Magic Book One: The Secret of the Inner Sanctum für Apple II, Mac, MS-DOS, Commodore 64, NES MSX und PC-Engine. Nach einigen bewegten Jahren erschien mit Might & Magic X: Legacy 2014 der bisher letzte Titel der Reihe für PC und Mac. Dabei trat Ubisoft als Publisher auf, während Limbic Entertainment das Spiel entwickelte.

Gespannt darf man jedenfalls sein, welche Pläne Ubisoft für einen möglichen neuen Titel verfolgt und ob der den Sprung auf die Xbox schafft.