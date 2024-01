Microsoft Flight Simulator: World Update 16 entführt in die Karibik

Für Spieler des Microsoft Flight Simulators geht es dank dem neuen, kostenlosen World Update 16 auf eine Reise in die Karibik.

Um die Umgebung voller malerischer Strände und interessanten Insellandschaften so authentisch wie möglich zu gestalten, arbeitete Entwickler Asobos Studio mit Bing Maps, Maxar und einer Reihe von Regierungsorganisationen der Karibik zusammen und sammelte dabei eine riesige Menge an Geodaten.

Antigua, Aruba, Bahamas, Barbados, Britische Jungferninseln, Kaimaninseln, Dominikanische Republik, Grenada, Haiti, Jamaika, Puerto Rico, St. Kitts & Nevis, Trinidad & Tobago, Turks & Caicos und die Amerikanischen Jungferninseln, bieten insgesamt 104 Points of Interest. Darunter: Bahamas Nassau Harbor Lighthouse, Jamaikas Colbeck Castle, Puerto Ricos Faro De Pampatar und Trinidads & Tobagos Red House.

Zusätzlich sind folgende sieben, von Gaya Simulations handgefertigte Flughäfen enthalten: Gregorio Luperón International Airport (Puerto Plata Airport) (MDPP) in der Dominikanischen Republik, Antoine-Simon Airport (MTCA) in Haiti, Sangster International Airport (MKJS) in Jamaika, A.N.R. Robinson International Airport (ehemals Crown Point International Airport) (TTCP) in Trinidad & Tobago, North Eleuthera Airport (MYEH) auf den Bahamas und Les Saintes Airport (TFFS) in Guadeloupe.

Neun neue Aktivitäten bieten zudem neue Herausforderungen für Piloten und laden zum Erkunden der neuen Umgebung ein. Die Aktivitäten umfassen drei Entdeckungsflüge, drei Lande-Herausforderungen, eine epische Lande-Herausforderung und drei Bush-Trips.