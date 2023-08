Microsoft Flight Simulator: Legendäre Do X steht im Hangar bereit

Autor:, in / Microsoft Flight Simulator

Im Zuge des neuesten Legenden Updates steht für euch die Konstruktionslegende Do X aus Deutschland im Microsoft Flight Simulator bereit.

Am 12. Juli 1929 startete der Flugzeugkonstrukteur Claudius Dornier mit der Arbeit an seiner ganz eigenen Vorstellung eines Luxus-Fliegers. Bereits 1924 war Dornier begeistert von der Idee, ein langlebiges und kräftiges Flugzeug zu entwerfen, welches gleichzeitig einen bislang nicht bekannten Luxus in der Luftfahrt vertreten konnte.

Seine Dornier Do X wurde ab 1929 final dreimal gebaut, um die Passagiere mit ungeahnten Möglichkeiten durch die Luft zu befördern. Das legendäre Konstrukt aus einer Flugzeugbauhalle am Bodensee dürft ihr ab sofort eurem Flugzeughangar im Microsoft Flight Simulator hinzufügen. Für einen Preis von 14,99 EUR steht die Passagiermaschine im Marktplatz bereit, und wartet nur darauf, mit euch abzuheben und die klassischen Zeiten der 30er zu erleben.

Mit dem leistungsfähigsten, größten und schwersten Wasser-Flugzeug, was bis heute gebaut wurde, ist die Dornier Do X jetzt das 12. Flugzeug in Microsofts Legenden-Reihe ihres Simulators. Neben der 12.000 PS starken Maschine erhaltet ihr drei Lackierungen, um ganz nach eurem eigenen Stil die Lüfte und Gewässer zu bereisen.