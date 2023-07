Call of Duty: Next: Activision haut Leaker auf die Finger

Unter dem Twitter-Profil RalphsValve wurde es eine Weile recht ruhig. Nun stellt der Nutzer klar, weshalb er von Dezember bis Juli so still war: Activision ist bei ihm aufgeschlagen und hat ihm über den Anwalt einen Cease & Desist präsentiert, also eine Unterlassungsaufforderung. Dem Dokument sei zu entnehmen gewesen, dass er IP-Rechte verletzt habe und er es künftig zu unterlassen habe, Informationen zu Call of Duty und anderen Activision-Blizzard-Games und -DLCs zu veröffentlichen.

Am Tag nach der Zustellung hätte er eine Stunde lang mit Activision und deren Anwälten gesprochen. Die Sache hätte ihn dementsprechend zum Nachdenken gebracht, da er in dieser Situation natürlich nicht viel hätte tun können. Entsprechend eingeschüchtert, sei er also auf Twitter einfach abgetaucht und werde das Thema auch künftig nicht mehr hervorkramen.