Free Play Days: Kostenlose Spieltage mit Tropico 6 und mehr

Xbox LIVE Goldmitglieder bzw. Xbox Game Pass Ultimate Abonnenten haben auch diese Woche wieder eine Auswahl von Spielen, die sie in der Vollversion auf ihrer Xbox Series X|S oder Xbox One spielen können.

So könnt ihr in Tropico 6 zum Diktator oder mit Disney Speedstorm zum Rennfahrer werden. Ins Spionagegeschäft hingegen steigt ihr mit Deceive Inc ein. Oder wollt ihr in For Honor lieber eure Künste im Nahkampf demonstrieren?

Xbox Free Play Days KW30/2023