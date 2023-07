Gaming: ESRB dementiert Altersverifikation per Gesichtserkennung

Das Entertainment Software Rating Board, kurz ESRB, teilte jüngst laut einem Bericht die Absicht mit, künftig für die Altersverifikation auf Gesichtserkennungssysteme setzen zu wollen. Mit an Bord seien bei diesem Vorhaben auch das zu Epic Games gehörende Unternehmen Super Awesome und Yoti, eine Firma, die sich auf Produkte hinsichtlich digitaler Identität spezialisiert hat.

Nun hat das ESRB diese Meldung dementiert und stellte klar, dass man nicht die Gesichter von Kindern und Jugendlichen scannen wolle, um diesen den Zugriff auf Spiele und andere Inhalte zu verwehren, die nicht ihrem Alter entsprechen. Weder empfehle man den Einsatz einer solchen Technologie aus diesen Gründen, noch habe man die Absicht, eine solche in Zukunft zu implementieren.

Zunächst hatte Insider-Gaming berichtet, dass diese Absicht durch ein Schreiben an die FTC offenbart wurde. Ein entsprechendes Schreiben scheint aber dennoch eingegangen zu sein und auch die Zusammenarbeit mit Yoti gibt es dahingehend wohl tatsächlich. Wie das ESRB per Twitter erklärte, würde man an einer neuen VPC-Methode arbeiten, die sich „facial age estimation“ nennt. Diese stamme aus dem Hause Yoti und würde eingesetzt werden, um die elterliche Zustimmung einzuholen, bevor die Daten einer minderjährigen Person erhoben und verarbeitet würden. Dazu setze man auf Gesichtserkennung, um festzustellen, ob die elterliche Person mindestens 25 Jahre alt sei.

Ein Teil des genannten Schreibens trifft also zumindest zu und auch in Sachen Algorithmus hat man nicht ganz daneben gegriffen: Die aufgenommenen Bilder werden direkt wieder gelöscht und nicht bei Yoti gespeichert. Datenschutzbedenken würde es dahingehend auch nicht geben, denn die Bilder würden nicht mal auf konventionelle Weise übermittelt werden. Stattdessen scheint man die aufgenommenen Fotos vom Gesicht eines Nutzers in einen Algorithmus umzuwandeln, der dann von einer Gesichtserkennungssoftware gelesen wird. Alles, was übermittelt würde, wäre ein „Ja“ oder ein „Nein“ hinsichtlich der Frage, ob die elterliche Person über 25 Jahre alt sei.

Das ESRB betont außerdem, dass man die Daten nicht speichern und auch nicht zu KI-Trainingszwecken, zum Marketing oder zur Übermittlung an einen Betreiber nutzen würde.