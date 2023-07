Way of the Hunter: Tikamoon Plains DLC im August spielbar

Autor:, in / Way of the Hunter

Der Tikamoon Plains DLC für das Jagdspiel Way of the Hunter wird am 11. August veröffentlicht.

Tikamoon Plains erscheint am 11. August 2023 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S zum Preis von 9,99 Euro. Der kommende DLC für Way of the Hunter spielt in Afrika und bietet den Spielern eine Vielzahl von Biomen, darunter üppiges Grasland, weite Savannen, tödliche Wüsten und windige Berge.

Schließt euch Malachi an, einem professionellen Jagdführer in Tikamoon Plains, und taucht ein in die einzigartige Tierwelt Afrikas. Macht euch mit einer großen Auswahl an Jagdausrüstung vertraut, während ihr die Umgebung erkundet. Das Leben blüht in den Tikamoon Plains und neue Möglichkeiten warten auf euch.

Erlebt einen neuen Ansatz für die Jagd mit dem Bogen in Way of the Hunter – aber seid vorsichtig, denn neben Tüpfelhyänen und Löwen seid ihr nicht das einzige Raubtier, das sich in diesen Ebenen anschleicht!

Das Basisspiel Way of the Hunter wird zum Spielen benötigt.

Way of the Hunter Season Pass

Der Season Pass enthält den kommenden Tikamoon Plains DLC sowie den bereits veröffentlichten Aurora Shores DLC, die jeweils eine neue, riesige Region mit neuen Tieren und Waffen bieten. Auch das Way of the Hunter Hunter’s Pack ist im Season Pass enthalten. Das Spiel ist zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 19,99 Euro erhältlich.

Seht euch hier den neuen Trailer an: