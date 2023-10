Way of the Hunter: Das steckt im Steyr Arms Pack

Autor:, in / Way of the Hunter

Das neue Steyr Arms Pack für Way of the Hunter ist jetzt erhältlich. Hier erfahrt ihr, was alles im Paket steckt.

THQ Nordic hat das neue Steyr Arms Pack für Way of the Hunter veröffentlicht! Das Steyr Arms Pack ist für 4,99 € erhältlich und enthält die folgenden Gewehre:

Steyr-Gams: Die brandneue Steyr-Gams, die exklusiv in Way of the Hunter verfügbar sein wird, noch bevor sie im Handel erhältlich ist. Die Steyr-Gams ist das ideale Gewehr für die hochalpine Jagd, basierend auf dem bewährten Ultra-Light-Gewehr. Sie verfügt über einen optimierten Scout-Lauf und eine integrierte Picatinny-Schiene für die präzise Montage von Optiken. Die innovative Kombination aus Carbonschaft und modernster 3D-Drucktechnologie schafft ein ultraleichtes Gewehr von höchster Qualität und Präzision.

Steyr SSG M1: Das SSG M1 Gewehr ist für mittelgroßes Großwild gedacht und erfüllt auch die anspruchsvollsten Einsatzanforderungen. Es basiert auf traditionellen Tugenden wie Präzision und Zuverlässigkeit und verfügt zudem über ein neues Multifunktionsgehäuse, das in keinem anderen Gewehr zu finden ist.

Steyr Mannlicher Cl II Fullstock: Hohe Zuverlässigkeit, maximale Präzision und einfache Handhabung machen die Steyr Mannlicher CL II zu einer der besten Optionen, wenn es um den Umgang mit dem größten und gefährlichsten Wild geht.

Steyr Monobloc ARMAD Green-Brown: Eine Ganzstahlwaffe, hergestellt nach militärischen Standards für ultimative Robustheit. Neue „Monoblock“-Konstruktion – Lauf und Gehäuse sind aus einem Stück gefertigt für unschlagbare Präzision. Ein ergonomischer Schaft mit zahlreichen, innovativen Optionen zur individuellen Anpassung. Diese limitierte Auflage ist aus hochwertigem ARMAD-Stahl gefertigt und hat eine grün-braune Lackierung.

Das Steyr Arms Pack führt vier neue Jagdwaffen in Way of the Hunter ein, darunter die Steyr-Gams – eine neu angekündigte hochalpine Jagdwaffe, die exklusiv in Way of the Hunter erhältlich ist, noch bevor sie in den Geschäften verkauft wird.

Ausgestattet mit einem optimierten Scout-Lauf und einer integrierten Picatinny-Schiene für die präzise Montage von Optiken sowie der innovativen Kombination aus Carbonschaft und modernster 3D-Drucktechnologie ist die Steyr-Gams ein ultraleichtes Gewehr von höchster Qualität und Präzision.

Das Steyr Arms Pack enthält auch das Steyr SSG M1 für Präzision und Zuverlässigkeit, den Steyr Mannlicher CL II Fullstock für das größte und gefährlichste Wild und den Ganzstahl Steyr Monobloc ARMAD Green-Brown für ultimative Robustheit.