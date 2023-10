My Lovely Empress: Trailer hinterfragt Moral des Spielers

Autor:, in / My Lovely Empress

In einem neuen My Lovely Empress-Trailer wird die Moral des Spielers hinterfragt.

Auf dem Indie Horror Showcase haben der südostasiatische Publisher Neon Doctrine und der Entwickler GameChanger Studio einen neuen Trailer für die makabre Kreaturensammel- und Reichsverwaltungssimulation My Lovely Empress veröffentlicht, der einen Vorgeschmack auf die Macht gibt, die die köstlich dämonische Yaoguai verleihen kann.

Das „Neon Doctrine The Indie Horror Showcase 2023“-Video gibt es hier für euch:

In dem ambitionierten Abschluss der beliebten „My Lovely…“-Trilogie (My Lovely Wife und My Lovely Daughter) regiert ihr als Kaiser Hong das Crimson Kingdom mit Kopf und Herz. In seiner Trauer nach dem Tod von Kaiserin Xiang ruft Hong die mächtige, aber verbotene Wesenheit Yaoguai an, um seine Geliebte wiederzubeleben. Ist diese unheilige Allianz eine weise Entscheidung? Das müsst ihr selbst entscheiden.

My Lovely Empress wird im Jahr 2024 für Windows PC über Steam, Xbox One und Series X|S, PlayStation 4|5 und Nintendo Switch erscheinen.