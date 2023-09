My Lovely Empress: Eine dämonische Dating-Sim

Autor:, in / My Lovely Empress

Neon Doctrine und GameChanger Studios sind zurück mit My Lovely Empress, dem gebührenden und fesselnden Abschluss der beliebten „My Lovely…“-Trilogie (My Lovely Wife und My Lovely Daughter), die sich am besten als Dating-Sim mit einer Mischung aus dämonischem Kreaturensammler und Imperium-Management-Serie beschreiben lässt.

Einen Trailer zum Spiel könnt ihr euch hier anschauen: