MLB The Show 23: Das waren die Kansas City Monarchs

Ein neuer Trailer zu MLB The Show 23 stellt das legendäre Negro Leagues-Team Kansas City Monarchs vor.

In MLB The Show 23 können Spieler dank einer Zusammenarbeit mit dem Negro Leagues Baseball Museum mehr über die aufregenden Karrieren verschiedener Negro League-Legenden erfahren.

Ein neu veröffentlichter Trailer stellt dazu jetzt die Kansas City Monarchs vor, die es schafften, in Zeiten der Rassentrennung als eines der erfolgreichsten Baseball-Teams hervorzustechen.

MLB The Show 23 erscheint am 28. März 2023 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und im Xbox Game Pass.

