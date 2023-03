The Witcher 4: Wechsel auf Unreal Engine 5 für effizientere Entwicklung

Autor:, in / The Witcher 4

An zukünftigen Abenteuern und Geschichten im Universum von The Witcher arbeitet CD Projekt RED in großem Maßstab. So entsteht eine neue Trilogie zum Rollenspiel, die mit The Witcher 4 ihren Anfang nehmen wird.

Dass das Team für die Projekte auf die Unreal Engine 5 setzen wird, war unlängst bekannt. Im Gespräch mit Wccftech nannte CEO Adam Kiciński die Gründe, warum man sich für die Engine entschieden habe.

Kiciński sagte demnach: „Wir bereiten die Dinge auf der Pipeline- und der Toolset-Seite vor. Einige Entwickler sind noch dabei, die [Unreal Engine 5]-Technologie zu erlernen, und gleichzeitig gibt es Teams, die zusammen mit Epic an allen Aspekten arbeiten, die für unsere Open-World- und storygetriebenen RPGs benötigt werden. Für [unser] erstes Projekt, Polaris, wird es sich definitiv… vielleicht nicht verlangsamen, aber es wird die [Entwicklungs-]Prozesse nicht beschleunigen. Aber bei den nächsten Projekten gehen wir davon aus, dass es die Produktion reibungsloser gestalten wird. Das war einer der Gründe, warum wir gesagt haben, dass wir drei große Witcher-Spiele innerhalb von sechs Jahren veröffentlichen wollen, beginnend mit der Veröffentlichung von Polaris, also The Witcher 4.“

Mit The Witcher 4 wird man also noch einige Hürden zu überwinden haben, bis man sich in eine Position gebracht hat, bei der sich die geleistete Vorarbeit später mit The Witcher 5 und 6 auszahlen wird.