Xbox Game Pass: SMITE Season of Hope Starter Paket im Ultimate Abo

Holt euch das SMITE Season of Hope Starter Paket im Ultimate Abonnement des Xbox Game Pass.

Im kostenlos spielbaren SMITE läuft seit Dienstag eine neue Saison. Zur Season of Hope können sich Xbox Game Pass Ultimate Abonnenten jetzt ein Starter Paket sichern, der ihnen den Einstieg in die neuen Inhalte erleichtern kann.

Den Perk für das SMITE Season of Hope Starter Paket könnt ihr im Xbox Game Pass via Konsole oder App am PC oder Mobilgerät abholen.

