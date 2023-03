Xbox Game Pass: Far Cry 5 DLC und Century: Age of Ashes Pack als Perks

Autor:, in / Xbox Game Pass

Mit Xbox Game Pass Ultimate holen sich Abonnenten einen Far Cry 5 DLC sowie ein Pack zu Century: Age of Ashes.

Zwei neue Perks können alle Abonnenten von Xbox Game Pass Ultimate als Vorteile mit ihrer Mitgliedschaft anfordern.

Der Hours of Darkness DLC für Far Cry 5 schickt Spieler hinter die feindlichen Linien in Vietnam, wo sie den Dschungel durchqueren.

Einen majestätischen Drachen in Season 2 von Century: Age of Ashes beschwören Spieler hingegen mit dem Krovian Anomaly Dragon Pack. Ein Speer und ein XP-Booster sind ebenfalls enthalten.