The Witcher 4: Fast 330 Entwickler arbeiten am Spiel

Autor:, in / The Witcher 4

Am nächsten Hauptspiel der The Witcher-Saga arbeiten mehr als 330 Entwickler bei CD Projekt RED.

Project Polaris, so der aktuelle Name für den nächsten Hauptteil der The Witcher-Reihe, hat das größte Team um sich geschart.

Bei der Vorlage der aktuellen Ergebnisse für das dritte Quartal informierte CD Projekt darüber, dass fast 330 Mitarbeiter am potenziell lautenden The Witcher 4 arbeiten.

Adam Kiciński, CEO von CD Projekt sagte: „Das [Polaris]-Team wächst stetig und hat Ende letzten Monats fast 330 Entwickler erreicht. Es wird erwartet, dass es bis Mitte nächsten Jahres auf über 400 anwächst.“

Zum Vergleich: Bis Ende Juli haben ca. 300 Menschen an Cyberpunk 2077 gearbeitet. Bis Ende Oktober waren es, inklusive Erweiterung und Ultimate Edition, noch 220.

Insgesamt beschäftigt man bei CD Projekt und The Molasses Flood (Flame in the Flood) fast 700 Menschen.