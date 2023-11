Dragon’s Dogma 2: Das hat die Fortsetzung zu bieten

Dragon’s Dogma 2 erscheint am 22. März 2024. Hier gibt es weitere Informationen, einen neuen Trailer und mehr.

Das Dragon’s Dogma 2 Showcase bestätigte, dass die lang erwartete Fortsetzung am 22. März 2024 erscheint und ab heute für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam vorbestellt werden kann.

Hideaki Itsuno, Director von Dragon’s Dogma 2, und Yoshiaki Hirabayashi, Producer des Spiels, enthüllten außerdem einen neuen Trailer und Gameplay für das narrative Action-RPG, einschließlich der neuen Illusionisten-Laufbahn, neuer Feinde und tieferer Einblicke in die Geschichte und Gameplay-Entscheidungen, die die Spieler treffen werden, wenn sie tiefer in die immersive Fantasy-Welt eintauchen.

Ein Abenteuer in zwei Nationen

In Dragon’s Dogma 2 erleben die Spieler die Geschichte des Erweckten, eines Champions, dessen Herz vom Drachen gestohlen wurde. Während der Schauplatz der Fortsetzung die üppigen sanften Hügel des Kultklassikers Dragon’s Dogma und seiner Dark Arisen-Erweiterung widerspiegelt, findet dieses originelle Abenteuer in einer Parallelwelt statt, in der zwei Nationen mit unterschiedlichen Ansätzen gegen die Drachenbedrohung kämpfen.

Königinregentin Disa hat einen falschen Erweckten eingesetzt, um die Kontrolle über das Königreich Vermund für ihren Sohn zu bewahren. Gleichzeitig betrachtet die Biestren-Nation Battahl die andersartigen Vasallen als Quelle des Unglücks und hat sich der Anbetung der Strahlenden Flame und ihrer Kaiserin Nadinia zugewandt, um das Unheil abzuwenden.

Das Showcase bot einen Blick auf einige der Ziele, zu denen Quests die Spieler führen können, wie zum Beispiel die zurückgezogene Elbenenklave „Heilige Laube“. Die Elben dort kommunizieren in ihrer eigenen Sprache und Vasallen, die ihre Sprache verstehen können, übersetzen für die Erweckten, während sie in der Gruppe sind. Die Vasallen können sich auch auf andere Fertigkeiten spezialisieren, was ihre Persönlichkeiten noch ausgeprägter macht.

Eine Reise, die von Entscheidungen bestimmt wird

Zu Beginn ihrer Reise in Dragon’s Dogma 2 können die Spieler sowohl ihren Erweckten als auch ihren Hauptvasallen mithilfe eines intuitiven und vielschichtigen Charakter-Editors erstellen, der Fotogrammetrie nutzt, um das Erscheinungsbild jedes Charakters realistischer zu gestalten.

Darüber hinaus können die Spieler die Persönlichkeit ihres Hauptvasallen auswählen, die ihr Verhalten und ihre Gesprächsoptionen während des Spiels bestimmt. Im Laufe des Spiels werden zusätzliche Laufbahnen freigeschaltet, wie z.B. der neu vorgestellte Illusionist. Diese für den Erweckten exklusive Berufung kann durch den Rauch, den seine einzigartige Waffe, das Räuchergefäß, erzeugt, Illusionen heraufbeschwören.

Illusionisten können ihre Illusionen nutzen, um Feinde zu täuschen, damit sie gegen ihre eigenen Verbündeten kämpfen und sie können die Macht von Vasallen vorübergehend über ihre Grenzen hinaus erhöhen. Die neue Laufbahn des Illusionisten zeigt, wie Spieler die verbesserte Gegner-KI manipulieren und ausnutzen können, um völlig neue Kampfmöglichkeiten zu eröffnen.

Das digitale Event bot auch einen ersten Blick auf die wiederkehrenden Laufbahnen Krieger und Erzmagier, die sowohl für die Erweckten als auch für die Vasallen verfügbar sein werden. Der Krieger verfügt über einen robusten Körperbau, der auf den direkten Kampf spezialisiert ist und die Stärke besitzt, feindliche Angriffe zu überstehen.

Krieger sind Meister im Umgang mit Zweihandwaffen wie dem Großschwert und dem Hammer. Der Erzmagier ist eine Laufbahn, die sich ganz auf verschiedene magische Angriffe spezialisiert hat. Ihre Magie wird mit beiden Händen durch einen großen Stab herbeigezaubert und kann den Verlauf des Kampfes bei jeder Gelegenheit ändern.

Konfrontation mit furchterregenden Gegnern

Director Itsuno und Producer Hirabayashi gewährten während des digitalen Events einen ersten Blick auf verschiedene Monster, darunter den neuen Feind Talos, einen gewaltigen Bronzegolem, der mit einem einzigen Schritt ungeheure Zerstörung anrichten kann. Nachdem der Talos aus dem Wasser aufgestiegen ist, müssen die Spieler die verschiedenen Möglichkeiten nutzen, die ihnen durch ihre Laufbahn, ihre Vasallen und ihr Terrain zur Verfügung stehen, um dieses mächtige Konstrukt zu bezwingen.

Das digitale Event enthüllte auch Gameplay für den Dullahan und Halbdrachen. Der Dullahan ist ein kopfloses Gespenst, das sein Ziel bewegungsunfähig machen kann, bevor es mit seiner mächtigen gebogenen Klinge zuschlägt. Halbdrachen sind furchteinflößende drakonische Feinde, die eine mächtige Flamme ausstoßen können, wenn sie konfrontiert werden, und sich in die Lüfte erheben, um die Verhältnisse im Kampf zu ändern.

Zusätzlich zur Standardversion von Dragon’s Dogma 2 wird auch eine digitale Deluxe Edition erhältlich sein, die das „New Journey Pack“ beinhaltet, das Ingame-Gegenstände enthält, die den Erweckten auf ihrer Reise helfen, wie z.B. eine besondere Lagerausrüstung, einen Lazarusstein, Riftkristalle, eine Dragon’s Dogma Musik- und Sound-Sammlung und vieles mehr. Vorbestellungen der Standard Edition erthalten eine Bonuswaffe für jede der vier Start-Laufbahnen und Vorbestellungen der digitalen Deluxe Edition bieten zusätzlich den Ring der Sicherheit als Ingame Accessoire.

Das gesamte Showcase zu Dragon’s Dogma 2 kann hier erneut angesehen werden: