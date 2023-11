Cookie Cutter: Schwingt die Kettensäge zu Weihnachten

Autor:, in / Cookie Cutter

Die verrückten Entwickler von Subcult Joint LTD haben angekündigt, dass der monstermordende, kreaturenschlachtende und Dickschädel vernichtende Post-Punk-Brawler Cookie Cutter die Standard-Metroidvania-Formel auf den Kopf stellt, wenn es am 14. Dezember auf PlayStation 5, Xbox Serie X/S und PC über Steam und Epic Game Store die Kettensäge schwingt.

Schlüpft in die Rolle von Cherry, einer Androidin, die ihren Schöpfer, Doktor Shinji Fallon, aus den Fängen eines bösen Megakonzerns befreien will. Mit seiner umwerfend blutigen, handgezeichneten Grafik, therapieanregender Action, vielen Schimpfwörtern und erzählerischen Wendungen, die es wert sind, eine „Nuss“ zu knacken, ist Cookie Cutter das perfekte Spiel für die Feiertage mit der Familie, wenn ihr vorhaben, enterbt zu werden!

Inspiriert von japanischen Mangas, Quentin Tarantino-Filmen und H.P. Lovecraft, wurde Cookie Cutter geschaffen, um mit erhobenem Mittelfinger aufzufallen. Nachdem Cherrys aufkeimende Romanze mit ihrem Schöpfer durch eine gründliche Tracht Prügel von zwei echten Schwachköpfen abrupt beendet wird.

Cherry, die in einem versteckten Labor für tot gehalten wird, wird glücklicherweise von einem abtrünnigen Mechaniker namens Raz wiederbelebt und schwört Rache, indem sie alles ausweidet, was sich ihr in den Weg stellt.

Zerfetzt zahlreiche Schergen des Megakonzerns in 10 riesigen Gebieten. Zerteilt die Flügel übergroßer Moskitos, halbiert Mini-Bosse und verpasst ahnungslosen Robotern eine Ohrfeige mit Cherrys Motorrad. Gleitet mit der Gitarre an den Gegnern vorbei, um dann eine elektrisierende Hinrichtung hinzulegen. Sprecht mit eurer leuchtenden Genitalbegleiterin Regina, wenn ihr euch in den Tiefen der dystopischen Megastruktur einsam fühlt.

Cookie Cutter erscheint am 14. Dezember 2023.