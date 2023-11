Skull and Bones: Piratenspiel erscheint angeblich im Februar

Autor:, in / Skull and Bones

Mitte Februar soll der angebliche neue Termin für die Veröffentlichung von Skull and Bones sein.

Schon mehrfach wurde die Veröffentlichung von Skull and Bones verschoben. Das Actionspiel mit Piratensetting von Ubisoft hätte schon längst seine Shantys auf den Weltmeeren trällern sollen.

Zuletzt gab der Entwickler und Publisher an, Skull and Bones im vierten Quartal des aktuellen Geschäftsjahres vom Stapel laufen zu lassen, was Januar bis März 2024 einschließt.

Wie Insider Gaming mit Hinweis auf seine Quellen berichtet, soll Skull and Bones am 16. Februar 2024 erscheinen. Mit Vorabzugang dank Premium Edition sind es sogar 3 Tage früher.

Den neuen, festen Release-Termin, könnte man in den nächsten Wochen bekannt geben. Eine Bekanntgabe könnte dann theoretisch im Rahmen der Game Awards erfolgen. Das Event eignet sich wohl am besten dafür, schließlich versammeln sich Millionen von Gamern noch einmal vor dem Ende des Jahres.

Angesichts der Tatsache, dass selbst in Stein gemeißelte Termine nicht immer Bestand haben, vor allem nicht die Inoffiziellen, sollte man noch auf eine offizielle Mitteilung seitens Ubisoft warten.