The Witcher 4: Studio wird völlig neue Dinge implementieren

CD Projekt Red hat beim aktuellen Finanzbericht bekannt gegeben, dass in The Witcher 4 neue Elemente eingebaut werden, die das Studio bisher in keinem anderen Spiel implementiert hat.

„Wir werden neue Gameplay-Elemente und neue Mechaniken hinzufügen, die man in unseren bisherigen Spielen nicht gesehen hat“, sagte Co-CEO Michał Nowakowski.

„Wenn es um die Risiken innovativer Elemente geht – ein neues Spiel zu entwickeln, ist immer ein kreatives Risiko, vor allem, weil wir versuchen, neue Grenzen zu setzen und neue Bereiche zu erforschen, etwas zu tun, was wir vorher noch nicht getan haben“, sagte Nowakowski weiter.

„Ich denke, was ich damit sagen will, ist, dass ihr The Witcher 3 nicht in einem neuen Gewand erwarten solltet, sozusagen. Natürlich bauen wir auf den Schultern des Vorgängers auf und auf dem, was wir gelernt haben, aber wir werden neue Gameplay-Elemente und neue Mechaniken hinzufügen, die man in unseren früheren Spielen nicht gesehen hat. Ich würde sagen, so etwas ist immer ein Risiko. Es ist nicht einfach nur eine Wiederholung dessen, was schon einmal gemacht wurde.“