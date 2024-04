STALKER: Legends of the Zone Trilogy: Erstes Update verfügbar

Die Macher von STALKER: Legends of the Zone Trilogy haben ein erstes Update mit Verbesserungen veröffentlicht.

STALKER: Legends of the Zone Trilogy hat ein Update spendiert bekommen. Dabei wird das Spiel an einigen Punkten verbessert. Vor allem die Stabilität des Spiels wurde aufgewertet. Weitere Updates zu STALKER: Legends of the Zone Trilogy sind bereits in der Mache.

Die kurzen Patch Notes werden euch auf dem folgenden Bild präsentiert:

STALKER: Legends of the Zone Trilogy ist ab sofort im Microsoft Store für 39,99 EUR erhältlich:

Schaut euch hier gern noch einmal den Trailer an: