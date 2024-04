STALKER: Legends of the Zone Trilogy: Patch für Xbox beseitigt Fehler und Abstürze

Mit dem aktuellen Patch für STALKER: Legends of the Zone Trilogy wurden Fehler im Spiel und Abstürze korrigiert.

STALKER: Legends of the Zone Trilogy vereint die Teile Shadow of Chernobyl, Clear Sky und Call of Pripyat erstmals für Konsolen. Die Spielesammlung, die auch einzeln erhältlich ist, kann seit dem 7. März auf Xbox Series X|S und Xbox One gespielt werden.

Ein neues Update für die Trilogie hat GSC Game World jetzt für Xbox und PlayStation veröffentlicht.

Jeder Teil der Reihe erhielt verschiedene Fehlerkorrekturen. In Shadow of Chernobyl und Call of Pripyat wurden etwa Ursachen für Abstürze beim Speichern beseitigt.

Schaut euch in die Patch Notes an, um weitere Details zum Update zu erfahren.