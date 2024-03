STALKER: Legends of the Zone Trilogy: So wurde die Spielreihe auf Xbox portiert

Der Entwickler von STALKER: Legends of the Zone Trilogy spricht über die Portierung auf Xbox-Konsolen.

Eine überraschende Ankündigung machte GSC Game World gestern bei der Xbox Partner Preview mit der STALKER: Legends of the Zone Trilogy.

Erstmals können die ersten 3 Teile der Shooter-Reihe auch auf Konsolen gespielt werden.

Und Fans mussten auch gar nicht lange warten, denn die Trilogie ist ab sofort im Bundle für 39,99 Euro oder im Einzelkauf für je 19,99 Euro erhältlich.

GSC Game World nahm mit Matabo eine originalgetreue Portierung für STALKER: Shadow of Chernobyl, STALKER: Clear Sky und STALKER: Call of Pripyat auf Konsolen vor.

In einem Artikel auf Xbox Wire erzählt Zakhar Bocharov von GSC Game World, wie die Kultklassiker auf die Konsole gebracht wurden. Wichtige Aspekte waren demnach die Steuerung auf einen Xbox-Controller zu übertragen sowie Design- und UI-Anpassungen.

Bocharov erklärt: „S.T.A.L.K.E.R. war lange Zeit ein PC-Franchise, also konzentrierten sich die Hauptprioritäten darauf, das Erlebnis für Konsolen insgesamt anzupassen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die native Controller-Unterstützung für Konsolenschnittstellen). Wir haben alles von Grund auf neu entwickelt, um sicherzustellen, dass das Spiel sowohl einfach zu steuern als auch bequem zu spielen ist.“

Für den Port entwickelte man beispielsweise ein Waffenauswahlrad, passte das Zielsystem sowie die Menüführung für einen Xbox-Controller an. Trotz Komplexität war es dem Team wichtig die Essenz des Spiels mit seinem einzigartigen Spielablauf oder der ikonischen und feindlichen Umgebung der Sperrzone beizubehalten, was man auch mit viel Sorgfalt und Liebe tat.

„Wir wollten S.T.A.L.K.E.R. schon seit geraumer Zeit auf die Konsolen bringen und haben eng mit unseren vertrauenswürdigen Partnern bei Mataboo zusammengearbeitet, um dies zu ermöglichen. Trotz des neuen Veröffentlichungsdatums für S.T.A.L.K.E.R. 2 haben wir uns entschlossen, die S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy Anfang 2024 zu veröffentlichen, um den Spielern etwas Zeit zu geben, die Originale abzuschließen, bevor sie sich in die Fortsetzung stürzen. S.T.A.L.K.E.R. 2 ist eine direkte Fortsetzung der Handlung und ein eigenständiger Titel, aber natürlich hilft die Kenntnis der vorherigen Ereignisse und Charaktere dabei, bestimmte Story-Momente, Anspielungen und Easter Eggs besser zu genießen“, erzählt Bocharov.

Die STALKER: Legends of the Zone Trilogy ist auf Xbox One und dank Abwärtskompatibilität auch auf Xbox Series X|S spielbar. Die aktuelle Xbox Generation hat zwar einen High-Fidelity-Modus, später in diesem Jahr wird aber noch ein Patch für die Xbox Series X|S-Version verfügbar sein, der zusätzliche grafische Verbesserungen und andere Funktionen bringen wird.

„In Anbetracht des Kultstatus der Serie und des Wissens, dass S.T.A.L.K.E.R. 2 für die Xbox erscheint, war es logisch, die Spieler die Originalspiele erleben zu lassen“, erklärt Bocharov. „Wir betrachten diese Veröffentlichungen als endgültige Schließung einer lange bestehenden Lücke; alle Spiele der Serie werden endlich auf allen vorgesehenen Plattformen verfügbar sein.“

Eines darf man am Ende auch nicht vergessen: Der Krieg in der Ukraine hat die Umsetzung der Trilogie zusätzlich erschwert. GSG Game World ist seinem Partner Mataboo daher um so dankbarer.

„Der Krieg, die Umsiedlung, Cyberangriffe und die Arbeit zwischen mehreren Ländern erschwerten im Grunde alle Prozesse innerhalb des Teams – einschließlich der Entwicklung der Spiele, über die wir heute sprechen“, beschreibt Bocharov. „Nochmals ein großes Lob an Mataboo, dass sie dies auch in den schwierigsten Zeiten geschafft haben. Das Erbe von S.T.A.L.K.E.R. ist heute so wichtig wie eh und je. Normalerweise sagen wir das über S.T.A.L.K.E.R. 2, aber die Originale auf die neuen Plattformen zu bringen und sie mehr Menschen erleben zu lassen, stellt sicher, dass die wahrhaft ukrainische Franchise fortbestehen und geliebt werden wird. Es ist sehr wichtig für GSC, dies sicherzustellen.“