STALKER: Legends of the Zone Trilogy: Teile 1-3 erscheinen offenbar erstmals für Konsolen

In Japan wurde eine unbekannte STALKER: Legends of the Zone Trilogy mit den ersten drei Teilen für Konsolen gelistet.

GSC Game World plant offenbar die Veröffentlichung der ersten drei Teile der First-Person-Shooter-Reihe STALKER für Konsolen.

Auf mehreren japanischen Webseiten kann eine STALKER: Legends of the Zone Trilogy vorbestellt werden.

In der Produktbeschreibung heißt es unter anderem: “Ein Survival-Horror-FPS, der sich weltweit über 15 Millionen Mal verkauft hat! Der erste Konsolenport der S.T.A.L.K.E.R.-Serie ist endlich da!“

Die bisher unbekannte Trilogie dürfte dann die Spiele STALKER: Shadow of Chernobyl, STALKER: Clear Sky und STALKER: Call of Pripyat enthalten.

Gelistet ist das Produkt bisher nur für PlayStation 4 zum Preis von 40,- Dollar und einem Release am 27. Juni 2024. Angesichts der heute anstehenden Xbox Partner Preview stehen die Chancen für eine Ankündigung für Xbox mehr als gut.

Sollte sich der Leak bewahrheiten, wovon wir in dem Fall stark ausgehen, dann könnten Spieler vor dem Release von STALKER 2 Heart of Chornobyl im September erstmals auf Xbox mit der STALKER: Legends of the Zone Trilogy in das Universum eintauchen.