STALKER: Legends of the Zone Trilogy: Xbox Series X|S Upgrade und Mod-Support geplant

Für die STALKER: Legends of the Zone Trilogy wird dieses Jahr ein Xbox Series X|S Upgrade sowie ein Mod-Support erscheinen.

Die STALKER: Legends of the Zone Trilogy wurde gestern nicht nur überraschend angekündigt, ihr könnt sie auch schon direkt im Xbox Store als Bundle oder im Einzelkauf erwerben.

Erhältlich ist die STALKER: Legends of the Zone Trilogy für Xbox One und Xbox Series X|S. Wobei die Spiele auf der aktuellen Konsolengeneration über die Abwärtskompatibilität aktuell nur im High-Fidelity-Modus laufen.

Doch das wird sich ändern.

Im Laufe des Jahres wird die Xbox Series X|S-Version ein Upgrade erhalten. Es enthält zusätzliche grafische Verbesserungen und weitere Funktionen. Spieler dürfen sich zudem auf eine Mod-Unterstützung über mod.io freuen.

GSC Game World sagte: „Später in diesem Jahr wird das Team einen Patch für die Xbox Series X|S-Version veröffentlichen, der zusätzliche grafische Verbesserungen und andere Funktionen bringen wird. Die Konsolenversionen werden auch Mod-Unterstützung über mod.io bieten, aber auch diese Funktion wird später eingeführt, wenn das Team die Dinge noch ein wenig optimiert.“