The Game Awards: Neues Arkane-Spiel wird enthüllt laut Insider

Laut einem prominenten Insider wird während der The Game Awards Show ein neues Spiel der Arkane Studios enthüllt.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag findet die diesjährige The Game Awards-Show statt. Ab 1:15 deutscher Zeit erwarten Zuschauer bis zu drei Stunden vollgepackt mit Preisverleihungen, Trailern, Enthüllungen und mehr.

In einem offiziellen Xbox Newsletter versprach Xbox für die Show wichtige Ankündigungen und weitere Neuigkeiten, die man nicht verpassen will.

Eine Möglichkeit, was damit gemeint sein könnte, deckt jetzt der prominente Insider und Leaker Nate the Hate in der aktuellen Episode seines Podcasts auf. Laut seinen Informationen wird während den Game Awards das neue Spiel der Arkane Studios enthüllt.

Da Arkanes letzte Veröffentlichung der von Arkane Austin entwickelte Vampir-Shooter Redfall war, ist davon auszugehen, dass es sich bei dem möglichen neuen Projekt um ein Werk von Arkane Lyon (Dishonored 2, Deathloop) handeln wird.

Schenkt man dem Insider Glauben, stehen also die Chancen gut, dass Dishonored 3 oder Deathloop 2 enthüllt werden könnte. Dass Ersteres in Arbeit ist, wurde Anfang des Jahres durch geleakte Microsoft-Dokumente im Zuge des FTC-Prozesses bestätigt. Zu einem zweiten Teil des Zeitschleifen-Shooters Deathloop gab es bisher nur lose Gerüchte.