The Game Awards: Xbox macht Werbung für große Ankündigungen

The Game Awards

Bei den Game Awards 2023 wird es große Ankündigungen geben, so viel ist klar – doch auch Microsoft macht Werbung dafür. Was ist hier los?

Wir sind nicht so dafür alles zu tun, um euch in einen überschwänglichen Hype-Modus zu versetzen, aber ein bisschen Vorfreude darf es schon sein, oder? So überraschte uns heute ein offizieller Xbox Newsletter im Postfach, der ausschließlich Werbung für die The Game Awards 2023 macht.

Dabei spricht Microsoft von einem Event, das man nicht verpassen sollte, da es „wichtige Ankündigungen“ geben wird.

„[…] (The Game Awards) mit wichtigen Ankündigungen und weiteren Xbox-Neuigkeiten, die du nicht verpassen willst!“

Einen Screenshot von der Textpassage gibt es hier: