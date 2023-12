The Game Awards: Hier gibt es den 4K-Livestream zu sehen

Autor:, in / The Game Awards

Die Game Awards 2023 mit Geoff Keighley starten am 8. Dezember um 1:15 Uhr. Hier gibt es den 4K-Livestream für euch.

Wer die Game Awards live und in 4K-Farbe mitverfolgen möchte, der kann sich über das folgende YouTube-Video eine Erinnerung einrichten. Auch wir werden euch selbstverständlich an den Livestream der Game Awards 2023 erinnern, sämtliche Neuigkeiten in weiteren News verpacken und im Anschluss die Aufzeichnung bereitstellen.