The Game Awards: Sogar Gonzo überreicht einen Award

Bei den Game Awards sind in diesem Jahr die Muppets am Zug: Gonzo überreicht einen Preis – noch ist nicht bekannt, welchen.

Kurioser wird es am 8. Dezember (deutscher Zeit) vielleicht nicht: Während der Game Awards wird kein Geringerer als Gonzo the Great einen Preis verleihen. Ja, richtig gelesen, der Gonzo von den Muppets.

Die Information stammt direkt vom X-Account von Geoff Keighley, wo inzwischen auch Christopher Judge für die Übergabe eines Preises bestätigt wurde. Judge trug im vergangenen Jahr in der Kategorie „Best Performance“ als Darsteller des Kratos in God of War den Sieg davon.

Die Game Awards finden in der Nacht am 8. Dezember 2023 um 1:00 Uhr deutscher Zeit statt. Wenngleich die besten Leistungen in der Videospielbranche im vergangenen Jahr ausgezeichnet werden, so erwarten euch auch zahlreichen Spieleankündigungen, Trailer und vieles mehr.