The Game Awards: Die Game of the Year-Nominierungen im Video

In einem neuen Video könnt ihr euch die Game of the Year Nominierungen anschauen.

Am 07. Dezember finden die Game Awards statt. Dort werden Spiele in unterschiedlichen Kategorien, wie zum Beispiel Best Score and Music, Best Performance oder Best Community Support. Eine komplette Übersicht der Nominierungen könnt ihr euch hier anschauen.

Die wichtigste Kategorie ist natürlich die Auszeichnung zum Game of the Year, wo sich dieses Jahr folgende Spiele auf der Liste der Nominierungen befinden:

Game of the Year 2023



Alan Wake 2 (Remedy Entertainment/Epic Games Publishing)

Baldur’s Gate 3 (Larian Studios)

Marvel’s Spider-Man 2 (Insomniac Games/SIE)

Resident Evil 4 (Capcom)

Super Mario Bros. Wonder (Nintendo EPD/Nintendo)

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo EPD/Nintendo)

Wir haben euch in einem neuen Video die nominierten Titel der Kategorie Game of the Year zusammengefasst. Sind eurer Meinung nach die Nominierungen gerechtfertigt, oder hättet ihr andere Titel in den Topf geworfen?

