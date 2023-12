The Game Awards: Hier ist der erste große Leak

Wie jeder inzwischen wissen dürfte, finden in dieser Nacht die alljährlichen Game Awards in Los Angeles statt. Neben der Zeremonie und die Verleihung sind es insbesondere die neuen Trailer und Ankündigungen von Entwicklern und Publishern, die die Zuschauer wieder millionenfach vor die Bildschirme locken wird.

Ein Leak hat jetzt eine der Überraschungen des Abends weniger Stunden zuvor versaut.

Bethesda Game Studios und Microsoft werden heute einen Trailer zu Shattered Space, der ersten Erweiterung für das Rollenspiel Starfield, enthüllen, wie Leaker Odah_SFA nicht nur behauptet, sondern via X auch anhand eines Bildes beweisen will.

I am back. Here's a leak: #Starfield DLC Trailer will be unveiled tonight at #TheGameAwards pic.twitter.com/taMd3Cq6nM

— Odahfield (@Odah_SFA) December 7, 2023