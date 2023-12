Alone in the Dark: Spiel um mehrere Monate verschoben

Autor:, in / Alone in the Dark

Der Release von Alone in the Dark wurde jetzt um mehrere Monate nach hinten verschoben.

Das Jahr neigt sich dem Ende zu, und die Weihnachtsfeiertage stehen vor der Tür. Für Pieces Interactive, das Team, dass das kommende Survival-Horror-Spiel Alone in the Dark entwickelt, sah es bis heute allerdings nicht so aus. Mit dem ursprünglich geplanten Veröffentlichungstermin am 16. Januar 2024 wäre die Weihnachtszeit für sie voller Stress und alles andere als eine fröhliche Zeit gewesen.

Deshalb haben THQ Nordic und Pieces Interactive beschlossen, Alone in the Dark einen neuen Veröffentlichungstermin zu geben: 20. März 2024.

Das Wohlergehen der Teams hat oberste Priorität, und beide Unternehmen wollen einen möglichen Engpass über die Weihnachtsfeiertage vermeiden. Darüber hinaus wollen THQ Nordic und Pieces Interactive sicherstellen, dass das Spiel die Erwartungen der Community nicht nur erfüllt, sondern übertrifft, insbesondere mit den herausragenden Leistungen der Hollywood-Stars David und Jodie als Hauptdarsteller.

Alone in the Dark wird von Pieces Interactive in Schweden entwickelt und erscheint am 20. März 2024 für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5.