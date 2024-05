Alone in the Dark: Horror-Reboot bleibt hinter den Erwartungen

Autor:, in / Alone in the Dark

Das im März veröffentlichte Horror-Reboot Alone in the Dark blieb hinter den Erwartungen der Embracer Group zurück.

Am 20. März 2024 erschien das vom schwedischen Studio Pieces Interactive entwickelte Alone in the Dark für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC. Leider konnte das Survival-Horror-Reboot die in es gesetzten Erwartungen nur teilweise erfüllen und wurde mit größtenteils mittelmäßigen Bewertungen abgestraft.

Einen Monat nach Veröffentlichung gab es Berichte zur Entlassung einer nicht genannten Anzahl an Mitarbeitern bei Pieces Interactive. Eine offizielle Bestätigung seitens Pieces Interactive, THQ Nordic oder der Embracer Group blieb allerdings aus.

Laut Embracers neu veröffentlichtem Bericht für das vierte Quartal des Geschäftsjahres ist man auch intern unzufrieden mit dem Horrorspiel. Das Management habe sich ein besseres Abschneiden von Alone in the Dark erhofft, die Performance sei letztendlich aber schwächer ausgefallen als erwartet, heißt es.