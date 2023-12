Grand Theft Auto VI: Wird so gut wie der Trailer aussehen sagt Animator

Mehr als 100 Millionen Menschen haben sich den ersten Trailer zu Grand Theft Auto VI angesehen. Einige Rekorde konnte Rockstar Games ebenfalls brechen.

Ohne Zweifel dürfte der Trailer in vielerlei Hinsicht beeindruckt haben. Die wichtigste Frage, die sich die meisten aber stellen werden, ist: Wie sieht das Spiel aber am Ende tatsächlich aus? Trailer können oftmals täuschen, wie wir wissen.

Doch Grand Theft Auto VI wird so aussehen, wie der Trailer es vermuten lässt. Das behauptet zumindest einer, der es wissen muss. Mike York, war on 2012 bis 2017 bei Rockstar Games als Animator zuständig. In einem Video auf seinen Kanal spricht er über den GTAVI-Trailer. Seiner Ansicht nach sei das Gezeigte kein Filmmaterial, sondern repräsentativ, für die Erfahrung und wohl auch so gut aussehen wird. Der Entwickler treibe auch „die [aktuellen] Konsolen und die Hardware mit ihrem Detailgrad an die Grenzen“, so York.

„Ich bin wirklich beeindruckt, wie weit sie die Grafik für eine In-Game-Version dieses Spiels bringen. Oft sieht man [Filmsequenzen], aber das ist nicht so, wenn man das Spiel spielt, wird es wirklich so aussehen“, sagte York.