Xbox Game Pass: Dieses Spiel ist ab sofort neu im Abo

Coffee Stain Publishing und Coffee Stain North freuen sich, ankündigen zu können, dass Goat Simulator 3 ab heute im Microsoft Store sowie im Xbox und PC Game Pass erhältlich ist!

Spieler auf Xbox und PC können San Angora in seiner ganzen Pracht erleben und sich mit bis zu 3 Freunden im lokalen oder Online-Multiplayer durch originelle Missionen und Umgebungen lecken, hüpfen und Kopfnüsse schlagen. PC- und Xbox Series X/S-Spieler, die den Game Pass und den Microsoft Store nutzen, können sogar zusammen spielen, da das Spiel Crossplay zwischen diesen Plattformen ermöglicht!

Das ist aber noch nicht alles! Der Goat Simulator 3 hat seit seiner ursprünglichen Veröffentlichung im November 2022 eine ganze Reihe von Zusatzinhalten erhalten, darunter neue Ziegen, Ausrüstungsgegenstände, Missionen und Geheimnisse, die alle zusammen mit dem Basisspiel im Game Pass enthalten sind. Und es wird noch mehr kommen, also haltet euch für zukünftige Updates bereit!

Hier ist eine Zusammenfassung all der großartigen Features, die das Spiel zu bieten hat:

Santiago Ferrero, Creative Director bei Coffee Stain North, sagt dazu: „Eine weise Ziege hat uns einmal gesagt: ‚Mäh, mäh, mäh, mäh‘, und das hat uns so inspiriert, dass wir beschlossen haben, den Goat Simulator 3 in den Microsoft Store sowie den Xbox und PC Game Pass zu bringen. Also, an alle, die uns gebeten haben, das Spiel in den Game Pass zu bringen: Ihr seid willkommen. Und an alle, die bereits einen riesigen Spielestau haben und den Goat Simulator 3 nun zum dritten Mal durchspielen werden: Wir danken euch für euer Opfer.“