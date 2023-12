Free Play Days: Kostenlose Spieltage mit Chivalry 2 und mehr

Autor:, in / Free Play Days

Microsoft hat für Abonnenten des Xbox Game Pass in dieser Woche vier Spiele bereitgestellt, die bei den Free Play Days auf Xbox gespielt werden können.

Bis Montagmorgen, um 08.59 Uhr könnt ihr die folgenden Spiele in der Vollversion auf eurer Xbox-Konsole zocken:

Free Play Days KW49/2023

Call of the Wild: The Angler

Chivalry 2

Just Die Already

Moving Out 2