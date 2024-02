OD: Kojima: Liste der Beteiligten wird schokieren

Autor:, in / OD

Der US-amerikanische Filmschauspieler, Comedian, Regisseur und Drehbuchautor – Jordan Peele – wird an OD, dem neuesten Werk von Kojima Productions, mitwirken.

Dies verriet Hideo Kojima in einer Episode seiner YouTube-Show HideoTube. Dabei gab Kojima weitere Einblicke in die Beteiligung von Jordan Peele.

„Wir haben uns über meinen Podcast kennengelernt und herausgefunden, dass wir beide Fans voneinander sind“, so Kojima. „Seitdem haben wir uns einige Male gesehen. Wir haben darüber gesprochen, dass wir zusammenarbeiten wollen, und er wird an OD teilnehmen.“

Kojima wollte zwar nicht erklären, in welcher Funktion Peele genau beteiligt sein wird, bestätigte aber, dass er keinen Charakter im Spiel spielen, sondern sich vielmehr „kreativ beteiligen“ wird.

„Nein, nicht auf diese Weise“, sagte Kojima auf die Frage, ob Peele im Spiel selbst auftauchen wird. „Er wird sich kreativ beteiligen. Ich bekomme Ärger, wenn ich noch mehr sage.“

Interessanterweise ist Peele nicht der einzige bekannte Star, der in ähnlicher Funktion mit Kojima an OD zusammenarbeitet. Kojima sagt, dass es „andere Mitglieder wie ihn“ gibt, die ebenfalls an dem Spiel arbeiten. Auch wenn er ihre Namen noch nicht verraten kann, sagt er, dass sie intern als „die Avengers“ bezeichnet werden.

„Wir nennen sie tatsächlich die Avengers, aber wir haben noch andere Mitglieder wie ihn“, sagte Kojima. „Wenn ich die Namen bekannt geben würde, wären Sie überrascht. Wir haben eine Liste der Mitglieder, mit denen wir in Gesprächen sind. Es ist aber bisher nicht alles in Stein gemeißelt.“ Er fügte hinzu: „Wenn wir diese Namen bekannt geben, wird mein Name völlig vergessen sein. Sie werden schockiert sein und sagen: ‚Was zum Teufel?‘ Immer wenn ich diese Liste Agenten und Managern zeige, können sie kaum glauben, dass sie wahr ist. Sie fragen: ‚Wie hast du es geschafft, all diese Leute zu versammeln, die auf niemanden sonst hören?'“

Die Episode könnt ihr euch hier anschauen: