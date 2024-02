Skull and Bones: Schatzsuche in Kooperation mit GameStop

Autor:, in / Skull and Bones

Zum Release des neuen Spiels Skull and Bones hat Ubisoft in Kooperation mit GameStop passend zur Spielthematik eine aufregende Schatzsuche für die Spieler vorbereitet.

Ab sofort startet in 24 ausgewählten GameStop-Stores in ganz Deutschland eine Jagd, für die in verschiedenen Stores hierzulande geheimnisvolle Schatzkisten versteckt wurden, die tolle Überraschungen bergen. Als Hauptpreis winkt eine PlayStation 5-Konsole mit einem einzigartigen Skull and Bones-Design.

Im ersten Schritt müssen Teilnehmer dieser Schatzsuche die versteckte Kisten in einem der GameStop-Stores finden. Es gibt insgesamt 69 Stores, doch nur in 24 davon sind Kisten versteckt!

Sobald die Spieler eine der begehrten Schatzkisten entdeckt haben, posten sie ein Bild davon auf TikTok oder Instagram mit dem Hashtag #GSTreasureHunt. Doch das ist erst der Anfang. Sobald alle Schatzkisten gefunden wurden, beginnt der nächste Teil der Schatzsuche.

Jede Woche, beginnend am 16.02., erscheint ein neues Rätsel auf der Aktions-Website www.gamestop.de/treasurehunt, die den Teilnehmern einen Hinweis zur Kombination des vierstelligen Zahlenschlosses der Schatzkisten gibt. Erst am Tag des letzten Hinweises kann versucht werden, die Schatzkisten zu öffnen und jede Menge tolle Goodies oder gar die gebrandete PlayStation 5-Konsole zu erbeuten.

Skull and Bones erscheint am 16. Februar 2024 als Standard- und Premium-Edition für PlayStation 5, Xbox X|S, Amazon Luna und Windows PC über den Epic Games Store und den Ubisoft Store.