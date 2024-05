Skull and Bones: Saison 2 Chorus of Havoc kostenlos verfügbar

Autor:, in / Skull and Bones

Die Saison 2 „Chorus of Havoc” ist ab sofort kostenlos für Skull and Bones verfügbar.

Ubisoft kündigte den Start von „Chorus of Havoc“ an, der zweiten Saison von Skull and Bones. In dieser müssen die Spielenden gegen die wahnsinnigen Hubac-Zwillinge antreten, die Vollstrecker der Compagnie Royale, die auf dem Meer wüten.

Ab dem 30. Mai bis zum 6. Juni findet zudem die erste Free Week statt, so dass sich alle Spielenden der Chorus-Flotte der Zwillinge stellen können. Die Free Week unterstützt Cross-Play und Cross-Progression; erreichter Fortschritt lässt sich beim Kauf des Spiels übertragen.

Neben Komfort-Verbesserungen bringt Saison 2 neue, umfangreiche Inhalte kostenlos für alle Spielenden:

In dieser Saison muss man sich nicht nur einem, sondern direkt zwei Lords stellen: den Hubac-Zwillingen dürstet es nach Blood und Chaos. Armand und Bertrand Hubac wurden als verrückte Vollstrecker von der Compagnie Royale entsandt, um die Gefahr durch die Piraten des Ruders zu beseitigen und dadurch ihre Freiheit wieder zu erlangen.

Neue erwartete Gameplay-Features wie das Flottenmanagement und neue Schiff-Upgrades sowie neue PvE-Inhalte (Verteidigung) und Solo-Inhalte (Buy Out).

Neue Weltereignisse: Eine Kampagne der Compagnie Royale zielt darauf, Piraten zu eliminieren und das Ruder im Indischen Ozean stillzulegen; die Spielenden werden neue Weltereignisse erleben mit exklusiven Handelskonvois und dem Elite-Kriegsschiff Soleil Royale.

Zeitlich begrenzte Events: Die steigende Anzahl der Opfer des Ruders lockt auch ein neues, blutrünstiges Seemonster an: Lestari, der Megalodon. Zudem kann man sich in einem Bootsrennen der Drachenregatta im Geschwindigkeitswettbewerb messen und an einer erfrischenden Sommerfiesta teilnehmen.

Saisonaler Kaperbrief: Wie in jeder neuen Saison lassen sich durch den Abschluss von wöchentlichen Herausforderungen Belohnungen freischalten, während man auf drei verschiedenen Pfaden gleichzeitig Fortschritte im neuen Kaperbrief macht.

Skull and Bones unterstützt Cross-Play und Cross-Progression und ist für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Amazon Luna, GeForce Now sowie für Windows PC über den Ubisoft Store über Ubisoft Connect und den Epic Games Store erhältlich.