Skull and Bones: Hier gibt es den Season 2 Story-Trailer zu sehen

Schaut euch hier den Skull and Bones Season 2 Story-Trailer an!

Ubisoft hat verkündet, dass die zweite Saison von Skull and Bones am 28. Mai starten wird. Um euch ordentlich einzuheizen und auf die Geschehnisse vorzubereiten, wurde ein Story-Trailer zu Skull and Bones veröffentlicht, den ihr euch hier anschauen könnt: