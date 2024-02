Xbox Series X: Insider: Leute erfinden Mist, um aus der Hysterie Kapital zu schlagen

Die Gerüchte zur Microsoft Xbox und dessen Zukunft sind ziemlich aus dem Ruder geraten und was damit begonnen hatte, dass Hi-fi Rush und Sea of Thieves für PlayStation erscheinen könnten, wurde plötzlich zu „Alle Xbox Spiele erscheinen für PlayStation“ und die wildesten Gerüchte nahmen ihren Lauf.

Jetzt meldete sich der Insider Tom Henderson zu Wort und sagte, dass es für Microsoft derzeit nicht leicht sei, die aktuellen Gerüchte einfach nur zu dementieren, weil es ein komplexeres Thema sei und ein „Wir arbeiten daran“ oder Ähnliches, würde nur wieder dafür sorgen, dass neue Gerüchte entstehen.

Außerdem gab Tom bekannt, dass „Leute, einfach nur Mist erfinden, um aus der Hysterie Kapital zu schlagen“ und somit solltet ihr nicht alles glauben, was die angeblichen Insider wöchentlich und fast schon täglich in ihren „Ich hab gehört“-Podcasts und YouTube-Videos veröffentlichen.

Ebenso scheinen Details angepasst oder sogar extra verfälscht weitergegeben worden zu sein, um aus einer Mücke einen Elefanten zu machen.

Laut Tom Henderson war sogar Microsoft über das Ausmaß der Gerüchte sehr verwundert, da anscheinend nur über Hi-fi Rush und Sea of Thieves für PlayStation und Nintendo Switch diskutiert wurde – und alles andere nicht in Stein gemeißelt ist.

„Man kann davon halten, was man will, aber als ich mit ein paar Leuten dort gesprochen habe, waren sie [xbox] sehr überrascht über das Ausmaß der ‚Gerüchte‘, weil nichts in Stein gemeißelt war, abgesehen von Hi-Fi und SoT, soweit ich das mitbekommen habe.“

„Offen gestanden klingt es so, als wäre das meiste ein Paradebeispiel für chinesisches Geflüster oder Leute, die einfach nur Mist erfinden, um aus der Hysterie Kapital zu schlagen. Es wird interessant sein zu sehen, was gesagt wird, denn die Gerüchte scheinen Entscheidungen zu befeuern, die sozusagen mehr Zeit im Ofen benötigen.“