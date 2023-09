PowerWash Simulator: Zurück in die Zukunft DLC angekündigt

Heute enthüllen FuturLab und Square Enix Collective in Zusammenarbeit mit Universal Games und Digital Platforms ihre bisher umfangreichste Zusammenarbeit. Das Back to the Future Special Pack kommt zum PowerWash Simulator.

Die Hochspannungserweiterung kostet 7,99 Euro und wird im Laufe dieses Jahres auf Steam, Windows, Xbox One, Xbox X|S, Nintendo Switch, PlayStation 4 und PlayStation 5 erhältlich sein.

Im neuen Back to the Future Special Pack haben die Spieler die Möglichkeit, in die Vergangenheit zu reisen, um ikonische Filmsets und Requisiten abzuspritzen, die von der Back to the Future-Franchise von Universal Pictures und Amblin Entertainment inspiriert wurden, darunter Doc Browns Van, die Zeitmaschine, der Hill Valley Clocktower, das Holomax-Theater und Docs Time Train. Außerdem gibt es zehn neue Erfolge, die im Spiel gesammelt werden können.

Entwickler FuturLab arbeitete während des gesamten Entwicklungsprozesses eng mit Universal Games und Digital Platforms zusammen, um sicherzustellen, dass der DLC der zeitlosen Trilogie treu bleibt.

Kirsty Rigden, Co-CEO von FuturLab, sagte: „Zurück in die Zukunft ist eine Traum-IP. Diese neue Zusammenarbeit gibt uns die Möglichkeit, unsere Spieler an einen völlig unerwarteten Ort zu bringen… in die Vergangenheit, die Zukunft und die Gegenwart!“

Hier ein Trailer und erste Bilder: