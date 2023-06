PowerWash Simulator: Bikini Bottom kann vom Schmutz befreit werden

FuturLab hat in enger Zusammenarbeit mit Nickelodeon Bikini Bottom für den PowerWash Simulator nachgebaut und mit Schmutz überzogen.

Taucht mit dem SpongeBob Schwammkopf Special Pack in die Tiefen des Ozeans, mit dem maritimen Makeover des Charaktermodells ist dazu sichergestellt, dass ihr als echter Bottomite durch die sechs neuen Level streifen könnt. Während ihr euch in drei Dimensionen bewegt, ist es dem Team gelungen, die 2D-Ästhetik zu erhalten, die Umsetzung ist eine echte Liebeserklärung an die ursprüngliche Cartoon-Serie.

Lead Artist Torger Newland über den Cartoon-Stil der Erweiterung: „Forschung war der Schlüssel; Wir haben viel Zeit damit verbracht, zu analysieren, wie SpongeBob (in der Fernsehsendung) gezeichnet und bemalt wird. Die meisten unserer Ergebnisse werden durch Texturierung erzielt. Daher war es wichtig, dass wir das, was in der Show zu sehen war, reproduzieren konnten. Wir haben viele interessante Nuancen entdeckt, wie zum Beispiel Thaddäus Haus, das wie ein trockener Pinsel auf Leinwand wirkt. Am Ende haben wir mehrere Sets Pinsel im Gouache-Stil verwendet, die wir wiederholt verwendet haben, um den richtigen Look zu erzielen.“ „Ich bin einfach so stolz auf die ganze Texturarbeit, die wir in das SpongeBob Schwammkopf-Spezialpaket gesteckt haben. Der Malprozess war detailliert und langwierig, aber die Ergebnisse haben sich auf jeden Fall gelohnt!“, ergänezte 3D-Künstlerin Laura Fontaine. Torger erläuterte: „Wir haben die Bikini Bottomites (die Bewohner von Bikini Bottom) und ihre Eigenschaften genau untersucht und konnten so eine Reihe potenzieller Charaktermodelle konzipieren. Wir haben auch neue Hochdruckreiniger für den Rucksack konzipiert, die sich in der Welt wohlfühlen. Wir haben eng mit Nickelodeon zusammengearbeitet, um die Endergebnisse genau richtig zu machen.“ „Wir können es kaum erwarten, dass die Xbox-Community von dieser neuen Erweiterung begeistert ist. Es war eine weitere Liebesarbeit unseres Teams, Bikini Bottom zum Leben zu erwecken … und es dann mit Schmutz zu bedecken. Zu dir hinüber!“

Die Unterwasser-Erweiterung des PowerWash Simulators kostet 7,99 Euro und ist ab sofort auf Steam, Windows, Xbox One, Xbox X|S, Nintendo Switch, PlayStation 4 und PlayStation 5 erhältlich.