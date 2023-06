EA SPORTS F1 23: F1 World-Herausforderungen verkündet

Electronic Arts bestätigt die ersten EA SPORTS F1 23-Herausforderungen aus der realen Welt und kostenlose Gegenstände, die über „F1 World“ verfügbar sind.

Darüber hinaus auch den In-Game-Hub, der mehr Möglichkeiten bietet, sich mit dem Sport zu beschäftigen, und zwar durch tägliche, wöchentliche und saisonale Inhalte. Im Laufe der Saison wird F1 23 neue Inhalte bieten, darunter vom Studio kuratierte Szenarien, Multiplayer-Rennen, Community Grands Prix und Hot Lap Herausforderungen.

Spieler können sich exklusive Belohnungen für die Saison 2023 verdienen, wie z. B. Sondereditionen von Lackierungen, Fahrerhelmen, Rennanzügen und mehr. Als Bonus erhalten alle, die sich während des Österreich-Grand-Prix-Wochenendes einloggen, die Sonderedition von Max Verstappens Miami-Grand-Prix-Rennhelm.

„Wir sind immer auf der Suche nach weiteren Möglichkeiten, eng mit der Formel 1 und den F1-Teams zusammenzuarbeiten, und F1 World erschließt dieses Potenzial und ermöglicht es uns, reale Herausforderungen zu schaffen und Spieler mit kostenlosen, exklusiven und einmaligen Gegenständen zu belohnen, die sie während der gesamten Saison nutzen können“, so Lee Mather, Senior Creative Director bei Codemasters. „F1 Replays ist ein weiterer großer Schritt nach vorne, der es ermöglicht, in den letzten Grand Prix zu springen und die Geschichte neu zu schreiben, indem Spielende mit einer identischen Startaufstellung antreten.“

Jeden Monat wird es in F1 World eine Reihe von Gameplay-Herausforderungen geben, die selbst die erfahrensten Veteranen auf die Probe stellen werden.

Zum Start der regelmäßigen Inhaltsupdates und zur Feier des Großen Preises von Österreich an diesem Wochenende können Spieler an einer Hot Lap auf dem Red Bull Ring teilnehmen und erhalten sofort die kultige Fahrzeuglackierung von Oracle Red Bull Racing für den Großen Preis von Miami, die sie in den Modi F1 World und My Team verwenden können. Weitere „F1 World“-Gegenstände können je nach Rundenzeit mit Bronze-, Silber- und Gold-Belohnungen verdient werden.

Mit den neuen F1 Replays, die später im Juli verfügbar sein werden, können F1-Fans im Sessel zeigen, was sie draufhaben, indem sie das letzte Rennen noch einmal erleben und die Kontrolle über einen der 20 Fahrer in einem nachgebauten Grand Prix übernehmen.

Die Startaufstellung ist identisch mit der am Renntag, sodass sie ihr fahrerisches Können unter Beweis stellen und sehen können, ob sie die Leistungen der Fahrer erreichen oder verbessern können. F1 Replays werden nach einem Rennwochenende in F1 World erscheinen.

EA SPORTS F1 23 F1 World ist nur einer der aufregenden Spielmodi, die Spieler erwarten, wenn sie in F1 23, einem offiziellen Spiel der FIA Formula One World Championship auf PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One und PC via EA App, Epic Games Store und Steam an den Start gehen.

Neben der Teilnahme an allen Rennstrecken der Saison 2023 mit allen Teams und Fahrern können Fans in Braking Point 2 die Dramatik der Formel 1 erleben, die Rennintensität dank des verbesserten Fahrverhaltens der Lenkradspieler durch echtes F1-Fahrerfeedback und die neue Precision Drive-Controllertechnologie erfahren und sich dank des neuen Sicherheitsbewertungssystems, das ein Umfeld fairer, wettbewerbsorientierter Rennen fördert, sozial vernetzen und mit gleichstarken Fahrer messen.